14/11/2022

Ogni anno aumentano al ritmo del 3,6% i casi di diabete infantile. I numeri più recenti ci dicono che il diabete di tipo 1, una malattia cronica autoimmune, colpisce 12,26 bambini ogni 100mila abitanti nella fascia di età 0-14 anni. E anche tra i bambini immigrati si registra un’impennata dell’incidenza del diabete: l’11% di tutti i bambini seguiti dalla Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica sono immigrati, per lo più da Paesi africani.

Secondo i dati presentati nel corso dei recenti Congressi Mondiali di Endocrinologia Pediatrica negli ultimi trent’anni i casi di diabete di tipo1 tra i bambini sono aumentati di ben dieci volte, mentre tra gli adulti l’aumento è stato di tre volte. Attualmente si stima che siano circa 12mila i bambini diabetici nel nostro Paese. La regione più interessata dal fenomeno è la Sardegna (con 35-40 casi su 100mila bambini l’anno), seguita da Liguria e Lombardia (con 10-15 casi ogni 100mila bambini), mentre agli ultimi posti Campania, Molise e Abruzzo con 6 casi ogni 100mila bambini.

La qualità della vita di questi piccoli pazienti può essere molto difficile e serve una stretta collaborazione tra medici e genitori. Se in Italia la qualità dell’assistenza resta piuttosto alta, i bambini vivono comunque una condizione di disagio a causare dell’obbligo di fare misurazioni della glicemia e fino a 4 iniezioni al giorno. Senza contare il rischio di andare incontro a crisi ipoglicemiche. Per questo la ricerca sta studiando nuovi strumenti terapeutici in grado di migliorare la qualità della vita dei bambini diabetici. Ad esempio il cosiddetto pancreas artificiale: un sistema di infusione ad ansa chiusa con rilevatore wireless di glicemia che può rivelarsi molto utile soprattutto di notte, quando le crisi ipoglicemiche non vengono rilevate.

Diabete infantile, come si manifesta

Come si fa a capire se un bambino ha il diabete? Ecco i primi sintomi da non sottovalutare mai:

Il piccolo beve molto spesso

ha ricominciato a fare la pipì a letto

urina molto spesso

ha un alito strano

è dimagrito improvvisamente.

Si tratta di indicatori molto significativi, che non vanno mai sottovalutati perchè sono i principali sintomi del diabete di tipo 1. Diagnosticare il diabete è semplice e rapido: il medico preleverà una minuscola goccia di sangue dal polpastrello del bambino, grazie alla quale misurerà il valore della glicemia nel sangue.

La diagnosi tempestiva è estremamente importante perché si deve intervenire rapidamente per impedire la formazione di corpi chetonici e di danni irreversibili.

Diabete infantile, si guarisce?

Non esiste una cura per il diabete infantile: non si può guarire e si dovrà gestire la malattia e la terapia per tutta la vita. Per fortuna oggi esistono numerosi strumenti precisi e poco invasivi per misurare la glicemia, somministrare l’insulina, controllare la propria salute.

Tuttavia è indubbio che gestire il diabete richieda precisione, rispetto dei tempi, attenzione. Per aiutare i piccoli diabetici proprio a Varese è stato presentato un “Decalogo per il bambino diabetico”, con consigli utili per la gestione autonoma della malattia.

Ecco le 10 regole per la gestione del diabete nel bambino:

Non aver paura di dire ai tuoi amici che hai il diabete e spiega loro cos'è. E’ importante farlo perché loro potrebbero accorgersi prima loro di te quando sei in ipoglicemia e potranno consigliarti di mangiare subito dello zucchero. Tieni in tasca sempre delle zollette di zucchero o delle caramelle, così potrai metterle in bocca appena senti che stai andando ipoglicemia. Mangia in modo sano. Fai sempre colazione, cercare di mangiare sempre un primo, un secondo e un po' di verdura sia a pranzo che a cena, evitare succhi di frutta e bibite dolci fuori pasto e mangiare tutti i giorni 1 o 2 frutti. Divertiti con i tuoi amici facendo tanti giochi di movimento. In questo modo non solo ridurrai la quantità di insulina da utilizzare, ma ti sentirai anche più forte e sarai di buonumore. Controlla lo zucchero ogni mattina quando ti svegli, prima dei pasti e prima di andare a letto. Ricorda che una o due volte alla settimana devi controllare la glicemia anche due ore dopo i pasti e di notte. Dopo aver controllato la glicemia ed aver deciso cosa mangerai decidi la dose di insulina da fare dopo aver controllato la glicemia, se hai dubbi chiedi consiglio ai tuoi genitori o ai tuoi fratelli maggiori. Non avere fretta nel farti la siringa di insulina. Controlla che l’insulina esca dall'ago della penna, non fare l’iniezione sempre nello stesso punto, conta fino a 10 prima di estrarre l’ago e premi fino in fondo il pulsante della penna. Se usi il microinfusore non dimenticare mai di farti l’insulina prima dei pasti. Ricorda alla mamma o al papà di portarti sempre alle visite di controllo in ambulatorio. Se hai qualche dubbio o qualche domanda sulla tua salute chiama il tuo dottore (quello che cura il diabete dei bambini).

Diabete di tipo 2 nei bambini

L’obesità, vero flagello per la salute in quanto ‘madre’ o elemento peggiorativo di tante malattie cronica è considerata anche il principale fattore di rischio per la comparsa dei diabete dei grandi, il cosiddetto diabete di tipo 2, una malattia causata da una ridotta sensibilità dei tessuti all’insulina. Il diabete di tipo 1, quello caratteristico dei bambini e degli adolescenti, almeno fino alle soglie del terzo millennio, è invece una malattia completamente diversa, causata dalla distruzione del pancreas, l’organo che produce insulina, da parte del sistema immunitario. Da qualche anno, negli Stati Uniti, come in Europa, si sta osservando un numero sempre più importante di casi di diabete di tipo 2 nei bambini e negli adolescenti. E’ una malattia per molti aspetti inedita e che merita quindi un’attenzione particolare.

Per questo gli esperti americani sono scesi in campo, per dettare le istruzioni per l’uso di questa malattia dei grandi che sta facendo sentire sempre più la sua presenza tra bambini e adolescenti e lo hanno fatto con delle linee guida che sono state redatte a più mani dall’American Academy of Pediatrics in collaborazione con l’American Diabetes Association, la Pediatric Endocrine Society, l’American Academy of Family Phisicians e l’Academy of Nutrition and Dietetics.

Due le terapie di prima linea consigliate:

insulina nei casi in cui non è chiara la diagnosi tra diabete di tipo 1 e tipo 2; quando il piccolo paziente ha dei valori di glicemia altissimi o quando il paziente si presenta in chetoacidosi, una delle più gravi complicanze dello scompenso diabetico; metformina: è il farmaco di prima scelta in tutte le altre condizioni, e viene prescritta insieme ad un programma di cambiamento radicale dello stile di vita, comprendente in primo luogo indicazioni dietetiche, oltre ad un programma di attività fisica.

Alimentazione e stile di vita

Molta attenzione viene dedicata in queste linee guida proprio agli aspetti di uno stile di vita salutare, nel tentativo di correggere quello che le errate abitudini alimentari e la sedentarietà hanno squilibrato.

In Italia, secondo i dati di OKkio alla Salute del Ministero della Salute (rilevazione condotte su 42mila bambini di terza elementare), il 23% dei bambini è in sovrappeso e l’11% obeso. Tra i nostri bambini sono molto diffuse le errate abitudini alimentari:

il 9% non fa colazione e uno su tre la fa in maniera inadeguata),

1 bambino su 4 non mangia ogni giorno frutta e verdura,

circa il 50% consuma soft drink zuccherati nell’arco della giornata,

1 bambino su 2 ha la televisione in camera da letto,

un bambino su 5 pratica sport per non più di un’ora a settimana (mentre dovrebbe fare sport per almeno un’ora al giorno).

Quete le parole di Stefano Del Prato, già Presidente SID e attuale presidente della Easd, European association for the study of diabetes.

Il diabete è una condizione che può interessare tutte le età della vita, dall’infanzia alla vecchiaia. Fino a qualche anno fa il diabete che insorgeva in età infanto-giovanile veniva considerato diverso dalla forma che insorgeva in età adulta. Il primo, noto come diabete tipo 1, è dovuto alla distruzione delle cellule che producono insulina, l’ormone che controlla i livelli dello zucchero nel nostro sangue (glicemia). La carenza di questo ormone impedisce all’organismo di generare l’energia di cui ha bisogno a partire dallo zucchero e lo costringe a ricercarla utilizzando i grassi depositati nei nostri tessuti. Quando questo processo diventa particolarmente grave, questi grassi formano corpi chetonici (tra i quali l’acetone) che se prodotti in quantità eccessive intossicano l’organismo e creano condizioni di emergenza (chetoacidosi). Nell’adulto, invece, il diabete (diabete tipo 2) raramente si accompagna a formazione di corpi chetonici perché la produzione dell’insulina non è quasi mai completamente assente, anche se questa insulina fatica ad agire normalmente (insulino-resistenza). Il diabete tipo 1 è sempre stato considerato un diabete che insorge in età infantile, in soggetti con normale peso corporeo e di solito si manifesta improvvisamente a volte con il quadro drammatico della chetoacidosi. Al contrario, il diabete tipo 2 era considerato una condizione che si sviluppava lentamente in soggetti adulti generalmente in sovrappeso con, in particolare, un eccesso di girovita e che poteva procedere, anche per lungo tempo, senza particolari sintomi al punto che frequentemente veniva riscontrato in occasione di abituali check-up. Questa distinzione piuttosto chiara sta però via via scomparendo soprattutto perché il diabete tipo 2 diventa sempre più comune nelle età giovanili e adirittura in età pediatrica.

Le cause del diabete infantile

Come spiega l'esperto, il dato è preoccupante perché se il diabete tipo 1 era relativamente poco frequente (80-100 nuovi casi per milione di abitanti all’anno) il diabete tipo 2 è molto più frequente ed interessa non meno del 5% della popolazione italiana, una percentuale destinata a crescere con il passare del tempo. Il motivo di questa maggiore frequenza del diabete tipo 2 è largamente dovuta allo stile di vita (poca attività fisica e dieta ipercalorica) con il conseguente aumento dell’obesità, il principale fattore scatenante per il diabete tipo 2.

Proprio le generazioni più giovani stanno pagando lo scotto maggiore di questi cambiamenti di vita: attività sedentarie, televisione, computer, giochi elettronici tutto contribuisce a ridurre l’attività fisica nei nostri ragazzi. A questo si unisce un’insana abitudine a un uso eccessivo di bevande zuccherate, di alimenti preconfezionati, di colazioni saltate e il ricorso a merendine e spuntini vari il tutto sostenuto da un massiccio battage pubblicitario.

Il risultato è che l’Italia è la maglia nera dell’obesità in Europa: 23 bambini di età compresa tra gli 8 e 9 anni su 100 sono in sovrappeso e 11 su 100 francamente obesi. Pochi anni di questa situazione e il diabete tipo 2 comincia a comparire a 10, 11, 12 anni.

Oggi si può calcolare che su ogni 10 bambini ai quali viene diagnosticato il diabete, 2 hanno un diabete tipo 2, condizione pressochè sconosciuta in questa età fino a qualche anno fa. Questo fenomeno è destinato ad aumentare come purtroppo ci insegna l’esperienza americana. In quel Paese il diabete tipo 2 è un problema talmente importante da avere reso necessario il tentativo di codificare il trattamento di questi bambini redigendo una apposita linea guida.