04/06/2020

Anche quest'anno i pediatri italiani hanno stilato un elenco delle migliori spiagge per bambini in Italia, cioè spiagge e delle località balneari maggiormente adatte alle famiglie con bambini. Si tratta di luoghi premiati con il riconoscimento delle Bandiere Verdi, assegnate da un campione di pediatri sulla base di precisi requisiti come acque pulite, fondali bassi, strutture a misura di bambini, personale opportunamente formato, spazi dedicati ai più piccoli e alle neo mamme e molto altro.

La Bandiera Verde viene assegnata soprattutto a spiagge e località italiane che rispettano criteri di idoneità ambientale per famiglie e bambini (sabbia, spazio fra gli ombrelloni per giocare, acqua che non diventi subito alta in modo che i piccoli possano immergersi in sicurezza); spiagge attrezzate con bar, giochi per i bambini e altre strutture, nonché luoghi puliti e dotati di assistenza bagnanti.

Spiagge italiane più belle per bambini

Come deve essere la località di mare più adatta ai bambini?

I criteri di valutazione per l’assegnazione delle Bandiere Verdi si sono modificati negli anni diventando via via sempre più ricchi: dalle località dove fossero presenti attrezzature turistiche rivolte sia ai genitori che ai bambini, alle spiagge incontaminate, dalle spiagge maggiormente attrezzate a quelle con la "Bandiera blu".

Quasi tutti i pediatri hanno dichiarato che i bambini stanno bene quando stanno bene i genitori e quindi i requisiti di base per le spiagge con Bandiera Verde sono:

sabbia meglio di sassi e rocce,

un po’ di spazio fra gli ombrelloni per giocare,

acqua che non diventi subito alta in modo che possano immergersi in sicurezza,

assistenza bagnanti,

garanzia di pulizia e sicurezza,

bar e ristoro nei pressi che permettano di fare uno spuntino o riscaldare il latte per i piccoli.

Migliaia i pediatri che, negli anni, hanno compilato dei questionari utili a fotografare le tante località di vacanza proposte e a costruire una mappa grazie alla quale le famiglie possono orientarsi nella scelta delle prossime vacanze estive.

I bambini fino a 3 anni giocano soprattutto da soli e fino a 6 anni preferiscono giocare più con i genitori che con i coetanei. In questa logica, se i genitori vogliono scegliere una spiaggia isolata, in mezzo alla natura, spesso in 'paradisi terrestri', possono farlo più facilmente e i pediatri hanno anche indicato località adatte alla vita di un bambino piccolo in spiaggia, ma il consiglio è di farlo solo quando il bambino ha meno di sei anni. Dopo infatti cercherà la compagnia dei coetanei

ha spiegato il pediatra Italo Farnetani, da sempre coordinatore del progetto Bandiere Verdi.

Bandiere Verdi 2020

Le regole restano sempre quelle: "Acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per torri e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per cambiare il pannolino o allattare, e nelle vicinanze gelaterie, locali per l'aperitivo e ristoranti per i grandi"

Requisito essenziale la salubrità dell’acqua.

Per la qualità delle acque e la possibilità di balneazione ci siamo riferiti alle strutture istituzionali e pubbliche italiane: le ordinanze dei sindaci e le rilevazioni delle Arpa regionali, che sono le strutture preposte a tali controlli. Inoltre, nel tempo abbiamo incluso varie tipologie marine: nel 2008 e 2009 sono state valutate le località di mare definite 'mondane', dove fossero presenti attrezzature turistiche rivolte sia ai genitori che ai bambini. Nel 2010 invece abbiamo cercato quelle 'incontaminate', in cui la natura prevalesse sulle strutture turistiche. Fino a questo punto erano state individuate 51 località turistiche

spiega Farnetani. Nel tempo, quindi, sono stati adottati diversi criteri di selezione anche in base alla collocazione geografica, e con gli anni è emersa una distribuzione omogenea in tutto il territorio nazionale.

La mappa italiana delle migliori spiagge per bambini che hanno ottenuto la Bandiera Verde 2020 quindi, annovera 144 spiagge, non solo di mare, promosse dai pediatri e vede confermate tutte le località del 2019 più due new entry: Cupra Marittima, ad Ascoli Piceno, e Costanza, in Romania.

In testa alla classifica delle regioni con più bandiere si conferma la Calabria con 18 comuni premiati, seguita da Sicilia e Sardegna, che riceveranno sedici vessilli. Seguono la Puglia con 13 bandiere e le Marche con 12

ha spiegato Farnetani.

: Alba Adriatica (Teramo), Giulianova (Teramo), Montesilvano (Pescara), Spiaggia dei Saraceni-Ortona (Chieti), Pescara, Pineto-Torre Cerrano (Teramo), Roseto degli Abruzzi (Teramo), Silvi Marina (Teramo), Tortoreto (Teramo), Vasto Marina (Chieti); Basilicata: Maratea (Potenza) e Marina di Pisticci (Matera); Calabria : Bianco (RC), Bova Marina (Reggio Calabria), Bovalino (Reggio Calabria), Capo Vaticano (Vibo Valentia), Cariati (Cosenza), Cirò Marina-Punta Alice (Crotone), Isola di Capo Rizzuto (Crotone), Locri (Reggio Calabria), Melissa-Torre Melissa (Crotone), Mirto Crosia-Pietrapaola (Cosenza), Nicotera (Vibo), Palmi (Reggio Calabria), Praia a Mare (Cosenza), Roccella Jonica (Reggio), Santa Caterina dello Jonio Marina (Catanzaro), Siderno (Reggio Calabria), Soverato (Catanzaro), Squillace (Catanzaro).

: Agropoli-Lungomare San Marco, Trentova (Salerno), Ascea (Salerno), Centola-Palinuro (Salerno), Ischia: Cartaroma Lido San Pietro (Napoli), Marina di Camerota (Salerno), Pisciotta (Salerno), Pollica-Acciaroli, Pioppi (Salerno), Positano-Spiagge: Arienzo, Fornillo, Spiaggia Grande (Salerno), Santa Maria di Castellabate (Salerno), Sapri (Salerno); Emilia Romagna : Bellaria-Igea Marina (Rimini), Cattolica (Rimini), Cervia-Milano Marittima-Pinarella (Ravenna), Cesenatico (Forlì Cesena), Gatteo-Gatteo Mare (Forlì-Cesena), Misano Adriatico (Rimini), Rimini, Riccione (Rimini), Ravenna-Lidi Ravennati (Ravenna), San Mauro Pascoli-San Mauro Mare (Forlì-Cesena);

Grado (Gorizia), Lignano Sabbiadoro (Udine). Lazio : Anzio (Roma), Formia (Latina), Gaeta (Latina), Lido di Latina (Latina), Montalto di Castro (Viterbo), Sabaudia (Latina), San Felice Circeo (Latina), Sperlonga (Latina), Terracina (Latina), Ventotene-Cala Nave (Latina); Liguria: Finale Ligure (Savona), Lavagna (Genova), Lerici (La Spezia), Noli (Savona).

: Civitanova Marche (Macerata), Fano-Nord-Sassonia-Torrette/Marotta (Pesaro-Urbino), Gabicce Mare (Pesaro-Urbino), Grottammare (Ascoli Piceno), Pesaro (Pesaro-Urbino), Porto Recanati (Macerata), Porto San Giorgio (Fermo), Numana Alta-Bassa Marcelli Nord (Ancona), San Benedetto del Tronto (Ascoli), Senigallia (Ancona) Sirolo (Ancona), Cupra Marittima (Ascoli Piceno). Molise : Termoli (Campobasso);

: Fasano (Brindisi), Gallipoli (Lecce), Ginosa-Marina di Ginosa (Taranto), Margherita di Savoia (Barletta-Andria-Trabi), Marina di Pescoluse (Lecce), Marina di Lizzano (Taranto), Melendugno (Lecce), Ostuni (Brindisi), Otranto (Lecce), Polignano a Mare - Cala Fetente - Cala Ripagnola - Cala San Giovanni (Bari), Porto Cesareo (Lecce), Rodi Garganico (Foggia), Vieste (Foggia). Sardegna : Alghero (Sassari), Bari Sardo (Ogliastra), Cala Domestica (Carbonia-Iglesias), Capo Coda Cavallo (Olbia), Carloforte-Isola di San Pietro: La Caletta - Punta Nera - Girin - Guidi (Carbonia-Iglesias), Castelsardo-Ampurias (Sassari), Is Aruttas-Mari Ermi (Oristano), La Maddalena-Punta Tegge-Spalmatore (Olbia Tempio), Marina di Orosei-Berchida-Bidderosa (Nuoro), Oristano - Torre Grande (Oristano), Poetto (Cagliari), Quartu Sant'Elena (Cagliari), San Teodoro (Nuoro), Santa Giusta (Oristano), Santa Teresa di Gallura (Olbia Tempio), Tortolì - Lido di Orrì, Lido di Cea (Ogliastra).

: Balestrate (Palermo), Campobello di Mazara - Tre Fontane - Torretta Granitola (Trapani), Casuzze-Punta secca-Caucana (Ragusa), Cefalù (Palermo), Giardini Naxos (Messina), Ispica-Santa Maria del Focallo (Ragusa), Marina di Lipari-Acquacalda-Canneto (Messina), Marina di Ragusa, Marsala - Signorino (Trapani), Mondello (Palermo), Plaja (Catania), Porto Palo di Menfi (Agrigento), Pozzallo - Pietre Nere, Raganzino (Ragusa), San Vito Lo Capo (Trapani), Scoglitti (Ragusa), Vendicari (Siracusa). Toscana : Bibbona (Livorno), Camaiore - Lido Arlecchino - Matteotti (Lucca), Castiglione della Pescaia (Grosseto), Follonica (Grosseto), Forte dei Marmi (Lucca), Marina di Grosseto, Principina a mare (Grosseto), Pietrasanta - Tonfano, Foccette (Lucca), Monte Argentario - Cala Piccola - Porto Ercole (Le Viste), Porto Santo Stefano (Cantoniera - Moletto - Caletta) - Santa Liberata (Bagni Domiziano - Soda - Pozzarello) (Grosseto), San Vincenzo (Livorno), Viareggio (Lucca), Pisa - Marina di Pisa, Calambrone, Tirrenia (Pisa);

Chiudono l'elenco le spagnole Malaga, Marbella e Costanza, in Romania, new entry del 2020.

Bandiere Blu 2020

La Bandiera Blu è un riconoscimento europeo che, dal 1987, viene assegnato annualmente in 41 Paesi da una commissione di esperti di due agenzie afferenti all’ONU: UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo). Le località balneari che ricevono la Bandiera Blu rispettano criteri precisi circa la gestione sostenibile ed ecologica del territorio.

Sul sito ufficiale di Bandiera Blu è possibile consultare l'elenco delle località che hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento.

Regole per le spiagge 2020

Nella fase 2 post pandemia da nuovo Coronavirus, le regole per andare in spiaggia saranno particolarmente stringenti:

è indispensabile mantenere il distanziamento sociale e sono banditi, quindi, tutte le attività ludiche e sportive che possono causare assembramenti.

Si potrà stare sotto l'ombrellone, a debita distanza dagli altri, fare il bagno, fare giochi individuali (ad esempio racchettoni o frisbee).

Ci saranno percorsi ben evidenti

E' previsto un check in all'arrivo sui lidi balneari, con registrazione e misurazione della temperatura.

Insomma, ci attende un'estate diversa dalle altre.